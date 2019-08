L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Neymar libera tutti"

"Neymar libera tutti". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sull'effetto domino che può causare un suo passaggio a Real Madri o Barcellona. Una folata di mercato che colpirebbe certamente anche il calcio italiano: da Dybala, appetito proprio dal PSG per l'eventuale post-Neymar, a Icardi fino ad arrivare a Dzeko e Donnarumma. L'affare legato a Neymar sarebbe clamoroso e varrebbe circa un miliardo.

Calcio d'estate - Dopo essersi concentrata sul mercato, in primo piano, La Gazzetta dello Sport in taglio alto fa un sunto delle amichevoli disputate ieri dalle italiane. Su tutte Inter e Juventus. Per i nerazzurri, vittoriosi col Valencia dopo i calci di rigore, la Rosea titola: "Inter ok, Conte vince con i baby"; sul k.o. bianconero per mano dell'Atletico Madrid si legge: "Juve ko, Joao Felix fa il Ronaldo". Il quotidiano rosa registra anche lo sfogo di Sarri sul mercato.

Milan e Roma - Di spalla La Gazzetta dello Sport si concentra su Milan e Roma. "Leao convince, il Milan sorride. Suso-Fiorentina riapre Correa?", è il titolo del giornale, tra campo e mercato. I ragazzi di Giampaolo vincono in Kosovo dopo una bella accoglienza, con le reti di Borini e Pristina. Intanto, circa le trattative, i viola si sono fatti sotto per l'esterno spagnolo classe '93: serve la sua (o un'altra) cessione per provare a sbloccare l'affare-Correa, una operazione con l'Atletico Madrid da circa 40 milioni di euro.