L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Palloni d'Oro"

"Palloni d'Oro": apre così La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, concentrandosi sugli ingaggi dei calciatori della nostra Serie A. Le società del massimo campionato italiano spendono 1.360 milioni negli ingaggi dei calciatori. Un dato in crescita rispetto alla scorsa stagione. Sforato dunque il miliardo di euro. E' ancora l'effetto Ronaldo, con la Juventus che vanta 7 calciatori nella top ten dei più pagati: è il nuovo arrivato Matthijs de Ligt a piazzarsi al secondo posto in questa speciale classifica.

Inter - Piace l'Italia e anche l'Inter dei 'piccoletti'. "Inter, sì ai piccoli. Barella e Sensi ok in azzurro" scrive il quotidiano milanese, in riferimento alle prestazioni positive dei due centrocampisti acquistati nel corso dell'estate dall'Inter. Barella e Sensi protagonisti in Finlandia con la maglia dell'Italia: Mancini li ha schierati dall'inizio, Conte deve trovare ancora la quadra e ha lasciato in panchina, almeno inizialmente, Barella, puntando su Sensi, Vecino e Brozovic.

Monza e Berlusconi - In prima pagina c'è anche spazio per il Monza e per Diego Armando Maradona, in una sorta di revival. "Monza l'elisir di Berlusconi. E' un mini Milan": i brianzoli sono primi in Serie C e puntano alla promozione diretta nel campionato cadetto e ora sognano in grande grazie all'avvento di Berlusconi. Galliani dice: "Silvio è tornato tifoso". Nel taglio alto poi si parla di Diego Armando Maradona, tornato ad allenare: "Il malinconico Diego (ma il mito rimane)", con l'argentino di nuovo su una panchina, stavolta del Gimnasia La Plata.