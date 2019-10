L'apertura de La Gazzetta dello Sport, parla Conte: "Io non mollo"

© foto di stefano tedeschi

La prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le parole del tecnico dell'Inter Antonio Conte in occasione del Festival dello Sport, titolando: "Juve, io non mollo". Poi prosegue il tecnico: "Il gap c'è, però crederci non costa niente. I bianconeri ora sono al top, noi soltanto all'inizio. E il destino adesso si può cambiare". Grande entusiasmo in casa nerazzurra, dove però scatta l'allarme Sanchez e D'Ambrosio, con i rispettivi infortuni in nazionale.



Milan, Berlusconi attacca Gazidis - L'ex presidente rossonero ha risposto piccato alle parole dell'ad del Milan Gazidis che aveva dichiarato: "Abbiamo dovuto salvare il Milan dalla D". Così SIlvio Berlusconi ha risposto: "Sono frasi che se uno vuole dire è meglio che vada al cesso e le dica da solo". Poi prosegue: "Il Milan può tornare grande in un modo solo, fatemi pensare... ridatelo a me!".

Ora l'obiettivo di Mancini è l'Italia testa di serie - Dopo aver ottenuto qualificazione ad Euro2020 e primo posto nel girone, l'Italia di Roberto Mancini ha un ulteriore obiettivo: essere testa di serie al prossimo Europeo. Per farlo servirà continuare a vincere perché solo delle dieci prime classificate saranno teste di serie. Ed inoltre sarà importante per il ranking FIFA essere tra le prime dieci europee per essere testa di serie alle prossime qualificazioni Mondiali.