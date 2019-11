L'apertura de La Gazzetta dello Sport, parla Ibra: "Milano casa mia"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con un'intervista a Zlatan Ibrahimovic, dal titolo: "Milano casa mia". L'asso svedese si racconta alla rosea e rivela: "Milano è nel mio cuore. Ho ricordi splendidi della città e delle persone. Se c'è un progetto gioco fino a 50 anni". Il Milan resta così in attesa di una risposta, così come il Bologna, sul quale Ibrahimovic dice: "Sinisa è un uomo raro. E' un amico, mi sento spesso con lui".

Mai visti due così - Sempre al centro di prima pagina troviamo la coppia gol dell'Inter formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Sono loro due l'immagine della svolta nerazzurra: in coppia hanno già messo a referto 22 reti. Sono la coppia nerazzurra con la media gol più alta degli ultimi 30 anni. Ed ora per l'argentino è in arrivo il rinnovo di contratto per allontanare il Barcellona.

La Roma vola davanti ad Erdogan - Bella vittoria in trasferta per la Roma di Paulo Fonseca, che in Turchia, sotto l'occhio attento del premier Erdogan, si impone per 3 a 0 sul Basaksehir, facendo un grosso passo in avanti in ottica qualificazione ai sedicesimi di finale. Ora è tutto nelle mani dei giallorossi: basterà un pareggio contro il Wolfsberg per passare come seconda.