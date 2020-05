L'apertura de La Gazzetta dello Sport, parla Kulusevski: "Juve, che Joya"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con un'intervista esclusiva al talento svedese classe 2000 Dejan Kulusevski, acquistato dalla Juventus nello scorso mercato di gennaio ma lasciato in prestito a Parma: "Juve che Joya", il titolo della rosea. "Non vedo l'ora di duettare con Dybala, ora chiuderò alla grande con il Parma", le parole del giovane svedese, esploso con la maglia crociata nel corso degli ultimi mesi.

Roccia Ibra - Taglio laterale per Zlatan Ibrahimovic, che tira un sospiro di sollievo insieme a tutto il Milan. Dopo gli esami medici a cui è stato sottoposto nella giornata di ieri, è stata riscontrata una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro. Un infortunio che lo terrà fuori per cinque settimane, ma è stato scongiurato il pericolo che l'infortunio potesse riguardare il tendine d'Achille.

Balo no! - E' rottura totale tra il Brescia e Mario Balotelli. Ieri, alla ripresa con il primo allenamento collettivo, l'attaccante non si è presentato, dichiarando: "Stavo male". Ma il Brescia non ci sta ed è pronto a passare la palla agli avvocati per risolvere anticipatamente il contratto. Due versioni in forte contrasto, con l'attaccante che sostiene di aver avvisato lo staff medico ed aver ricevuto rassicurazioni.