"Pazzesca Inter" titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Spalletti azzecca tutto: la sfida Champions è sua (3-2). Risorge in un superderby: controsorpasso al Milan" si legge sempre in apertura: "I nerazzurri, sempre avanti, tornano terzi. Il tecnico: 'Doveva essere la mia ultima cena...'. Vecino trequartista è decisivo e va subito a segno. Poi altalena di gol: De Vrij, Bakayoko, rigore di Martinez e Musacchio. Gattuso sulla lite dei suoi: 'Abbiamo perso due volte'".