L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Pazzesco Milan"

La prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport è tutta riservata alla rimonta compiuta ieri sera dal Milan ai danni della Juventus. "Pazzesco Milan", titola la rosea. I rossoneri prima vanno sotto 2 a 0 sotto i colpi di Rabiot e Cristiano Ronaldo, poi in sei minuti ribaltano la partita: prima Ibrahimovic su rigore poi Kessiè che sfonda centralmente la difesa bianconera, riportano la gara in parità, infine ci pensa il neo entrato Leao a portare avanti i rossoneri. Chiude il match Ante Rebic, per il definitivo 4 a 2. Bianconeri che restano a +7 sulla Lazio, sconfitta dal Lecce per 2 a 1.

Inter, vice Lukaku: in lista Mandzukic - E' già partito il toto-nome per chi sarà il vice Lukaku nella prossima stagione, e l'ultima possibilità porta ad una vecchia conoscenza del calcio italiano: Mario Mandzukic. L'attaccante croato ha risolto pochi giorni fa con l'Al Duhail, ed ora è svincolato. I nerazzurri poi avanzano nella trattativa per Emerson Palmieri del Chelsea, mentre tornano a pensare al brasiliano del Napoli Allan.



Serie A, è viola di rabbia ma Ribery gioca - Stasera in campo ben sei match della 31^ giornata con Fiorentina-Cagliari e Genoa-Napoli ad aprire le danze alle 19.30: tra le fila viola sarà regolarmente a disposizione Franck Ribery, nonostante la rabbia per il furto subito domenica sera. In serata il derby Bologna-Sassuolo ed il Parma impegnato a Roma, mentre il Torino si gioca una chance importante di chiudere il discorso salvezza in casa contro il Brescia. Chiude Atalanta-Sampdoria, con gli orobici a caccia della seconda posizione della Lazio.