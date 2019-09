L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Peccato bella signora"

© foto di stefano tedeschi

La Juventus subisce la rimonta dell'Atletico Madrid da 2-0 a 2-2 e La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Peccato bella signora". I bianconeri spaventano il Wanda Metropolitano con le reti di Cuadrado e Matuidi, poi le due reti degli spagnoli frutto di due calci piazzati che hanno sorpreso la retroguardia di Maurizio Sarri. All'ultimo secondo la Juventus ha di nuovo rischiato il colpaccio con una gran giocata di Cristiano Ronaldo, che fa lo slalom in mezzo agli avversari e calcia a lato di pochissimo.

Brutta Atalanta - Debutto shock per i nerazzurri di mister Gasperini che alla loro prima uscita nell'Europa dei grandi subiscono una dura lezione dalla Dinamo Zagabria, che si impone per 4 a 0, in una partita mai in discussione. Anche il commento del tecnico orobico non lascia spazio a dubbi: "Ci hanno fatti neri..."



Lazio in Romania senza Immobile, Roma sfida Turca - Taglio laterale dedicato alle due romane che questa sera saranno impegnate nella prima giornata di Europa League. Per la Lazio sfida in trasferta, sul campo dei rumeni del Cluji, mentre la Roma ospita all'Olimpico il Basaksehir, formazione turca.