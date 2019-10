L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Pioli cuor di Leao"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina titolando: "Pioli cuor di Leao". Si è tenuta ieri la conferenza di presentazione del tecnico parmigiano, che ha esordito dicendo: "Testa alta o bassa? Il mio slogan è vincere, crediamo nelle nostre qualità. Piatek è efficace in area, il portoghese ha potenzialità". La rosea sottolinea poi come sia pronto un nuovo ruolo per il giovane Leao, un ruolo alla Chiesa, con libertà di svariare sul fronte d'attacco. Giorni di lavoro a Milanello per cominciare al meglio il percorso con il nuovo allenatore.



Juventus, senti Buffon: "E' Conte il rivale numero uno" - Per Gianluigi Buffon è l'Inter di Antonio Conte la principale antagonista della Juventus in questa stagione. Il portiere bianconero, nominato ambasciatore ONU, indica i nerazzurri come la squadra da tenere osservazione, ma poi aggiunge: "Tra due o tre mesi la Juventus sarà più forte".

Sampdoria, rebus allenatore - Dopo la rescissione contrattuale con Eusebio Di Francesco la Sampdoria è ancora alla ricerca del nuovo allenatore che possa portare la squadra in zone tranquille. Ieri è arrivato il no anche di Gennaro Gattuso, così il rebus del presidente Ferrero si sposta ora su altri due nomi: da Luigi DI Biagio a Gianni De Biasi. Una decisione delicata per il numero uno blucerchiato.