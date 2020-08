L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Pirlo parte da CR7"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il titolo: "Pirlo parte da CR7". Il nuovo tecnico della Juventus ha avuto un vertice con la società nel quale è stato ribadito come il campione portoghese resti il punto fermo della squadra nonostante le voci di addio circolate negli scorsi giorni. Il principale indiziato a lasciare la Juventus diventa dunque Paulo Dybala. Poi la questione centravanti, con Milik e Dzeko principali candidati.

Zhang, carica di Ferragosto - Il presidente dell'Inter è arrivato a Milano e subito si è messo al lavoro per regalare al tecnico Antonio Conte i rinforzi per la prossima stagione. Da Sandro Tonali a N'golo Kante sta lavorando ad una grande Inter. Il summit con mister Conte si terrà però solamente dopo la fine dell' Europa League, con l'augurio di poter festeggiare il primo trofeo targato Zhang.

Ibra tratta i bonus. David Silva, è giallo. Il punto sul mercato - Taglio laterale dedicato ad un riepilogo delle principali trattative di mercato nate in questi primi giorni di idee e proposte. La trattativa per il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan è ormai ai dettagli: questione di bonus. Per la Lazio invece comincia a prendere risvolti gialli la trattativa per David Silva, con la firma che sarebbe stata rinviata a domenica. Poi l'Atalanta che pare scatenata: ora è su Boga del Sassuolo, ma tratta anche Perin oltre che Thauvin e Taison.