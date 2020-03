L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Porte chiuse!"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Porte chiuse!".Il Governo vara una terapia shock anti-virus per limitare la diffusione e interviene sugli stadi. Tutto lo sport senza pubblico per un mese in tutto il Paese, e nel frattempo Juventus-Milan di Coppa Italia viene rinviata. Nel decreto le proposte della commissione scientifica: niente affollamenti, distanza di un metro fra le persone.

Forza mamma - Taglio centrale dedicato a Cristiano Ronaldo, volato ieri a Madeira per stare vicino alla madre colpita da un Ictus in mattinata. Intorno alle 4 di mattina, Dolores, mamma di CR7, è stata male ed è stata portata presto in ospedale, dove è stata sottoposta a due interventi. Verso le 16 il portoghese è atterrato a Madeira e in serata è arrivato il tweet che tranquillizza tutti: "Grazie per il supporto. Mia mamma è stabile e sta recuperando in ospedale. Vogliamo ringraziare i medici e chiedere un po' di privacy".

Zhang non molla - La rosea propone, in taglio lato di prima pagina, il titolo di un'intervista esclusiva al presidente nerazzurro Zhang, che non molla la presa di posizione dell'altro giorno, quando ha attaccato duramente la Lega Calcio. "Non si giocherella con il calendario. La salute viene prima di tutto. Non è un gioco o uno scherzo, non possiamo rischiare che le persone si affollino in uno stadio. Qualcuno invece non sta prendendo le massime precauzioni, o almeno non lo sta facendo".