L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Quanto conta Conte"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Quanto conta Conte". Il tecnico dell'Inter ha dato la scossa ai suoi giocatori nell'intervallo del derby, quando si trovava sotto per due reti a zero, toccando le giuste corde. Senza alzare la voce o dare una strigliata a giocatori già provati da uno dei primi tempi peggiori della stagione. Con ironia e motivazione ha ricordato la differenza di 19 punti in classifica tra le due squadre, mettendo in risalto la differenza tecnica tra le due squadre. Ed ha cambiato la partita, ribaltandola in pochi minuti.

Milan, avviso a Pioli - Taglio alto dedicato a chi dal derby è uscito sconfitto, ossia il Milan di Stefano Pioli. Se non rimonta per la zona Champions a fine stagione sarà addio, con i rossoneri pronti a puntare ad un big in panchina per avere la garanzia di lottare per la Champions. Ed ora Ibrahimovic diventa imprescindibile e chiamato agli straordinari: anche in Coppa Italia contro la Juventus sarà lui a guidare l'attacco rossonero.



Juventus, centrocampo senza luce - Taglio laterale dedicato alla Juventus, che fatica ad ingranare a livello di gioco e che nel momento clou della stagione rischia di smarrire la strada. Il centrocampo bianconero ha finora dato solo quattro reti alla compagine di mister Sarri: il tecnico ha provato 11 terzetti differenti, senza aver ancora trovato il bandolo della matassa. In primis serve recuperare Miralem Pjanic: lui è il fulcro del gioco e invece tocca pochi palloni e con scarsa qualità. Il tempo stringe e una soluzione è da trovare rapidamente.