L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Rieccoli!"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre la foto dei principali protagonisti della Serie A ed il titolo: "Rieccoli!". L'Italia da oggi riapre alla fase 2, calcio compreso. Il Governo libera la Serie A dando l'ok agli allenamenti individuali e poco dopo arriva l'irritazione del Ministro Spadafora: "Campionato? Per ora non se ne parla. Sedute di squadra non prima del 18". Ma nella maggioranza c'è chi è pronto a ripartire, dando un occhio a Spagna, Germania ed Inghilterra.

E CR7 vola dalla Juve - Taglio centrale per l'asso portoghese della Juventus, che in giornata farà ritorno a Torino dopo due mesi passati a Madeira con la famiglia. Pronto il suo ritorno nel capoluogo piemontese, dove poi dovrà osservare 14 giorni di quarantena. Tra domani e mercoledi riapriranno le porte della Continassa per le prima sedute individuali dopo due lunghi mesi. Tutti gli stranieri sono stati richiamati e nei prossimi giorni saranno a Torino, Higuain compreso.

"Pogba: Inter provaci" - Taglio basso in cui trova spazio l'indiscrezione di mercato che vorrebbe l'Inter sulle tracce di Paul Pogba. Ed i grandi ex dell'Inter, da Altobelli a Ferri, passando per Bergomi e Serena, sono tutti sulla stessa lunghezza d'onda: sarebbe il colpo perfetto per i nerazzurri. "Conte è il tecnico giusto per lui", "Sarebbe un crack", le risposte degli ex nerazzurri. Il prezzo del centrocampista francese è in ribasso, ma lo stipendio resta alto.