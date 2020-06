L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Ringhio in finale, Lautaro in Barça"

vedi letture

"Ringhio in finale, Lautaro in Barça". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ovviamente non può che dedicare il primo pinao alla semifinale di Coppa Italia di ieri tra Napoli e Inter. Mercoledì a Roma gli azzurri se la vedranno con la Juventus, in virtù dell'1-0 a Milano dell'andata e delll'1-1 di ieri sera in un San Paolo vuoto.

L'obiettivo di Ibra. In taglio alto su La Gazzetta dello Sport c'è spazio per il Milan e la questione legata a Zlatan Ibrahimovic. "Ibra ri... Parte", è il titolo del quotidiano rosa, che poi prosegue: "Prima il Milan in Europa, poi l'addio. E con il Lecce vuole essere titolare". La Rosea, dunque, paventa un ritorno in campo già per il 22 giugno, nonostante la cautela dei medici.

L'obiettivo di Sarri. In taglio basso su La Gazzetta dello Sport ci si dedica alla Juventus, ieri sera attenta in tv a guardare il Napoli raggiungerla in finale di Coppa Italia. Mercoledì, dunque, in palio ci sarà il primo trofeo della stagione. E la Rosea indica l'obiettivo bianconero in vista di questo match e non solo: "Trasformare Ronaldo in CR9: Sarri ci crede", il titolo.