L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Rissa Juve-Napoli"

"Rissa Juve-Napoli". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, facendo chiaramente riferimento al caso che ha animato la serata di ieri. L'ASL ha infatti bloccato il Napoli, che non è partito per Torino dove domani sera dovrebbe disputarsi il match alle 20:45. Temendo un caso Genoa, la Regione Campania ha impedito agli azzurri di partire, ma se Gattuso e i suoi ragazzi non si presentano allo Stadium perderanno a tavolino, almeno così direbbe il regolamento.

L'altro big match. Un big match in Serie A, ad ogni modo, si disputerà. Se non sarà Juventus-Napoli, in programma c'è anche un interessantissimo Lazio-Inter, in campo alle 15 all'Olimpico. "Lazio-Inter, prova dei... 9", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano sceglie ovviamente Immobile e Lukaku come uomini-copertina: "Immobile-Lukaku, a voi", si legge.

Tonali guida il Milan. A San Siro il Milan oggi sfiderà lo Spezia dopo la maratona settimanale con il Rio Ave in Europa League. "Tonali guida il baby Milan per arrivare in testa al derby", è questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica ai rossoneri, soffermandosi poi in un secondo momento sul mercato: sbarcato Dalot, si è avvicinato anche Kabak nelle ultime ore.

Mercato al gong. Nella giornata di domani chiuderà la sessione estiva di calciomercato e diversi club sono ancora molto attivi. Potrebbero arrivare colpi importanti, come sottolinea La Gazzetta dello Sport che fa riferimento soprattutto a due nomi. "Chiesa da Pirlo: sprint all'ultimo respiro", scrive La Rosea sul grande acquisto bianconero che pare ormai imminente. "Bakayoko da Gattuso", si legge in riferimento al prossimo acquisto del Napoli, ormai chiuso.