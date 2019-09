L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Ronaldo Fast&Furious"

E' Cristiano Ronaldo l'uomo-copertina della Juventus e, per quanto riguarda l'edizione odierna, anche l'uomo-copertina de La Gazzetta dello Sport. E' a lui che è dedicata la vetta di una inchiesta, riportata in prima pagina dalla Rosea, sulle punte massime della velocità degli attaccanti di Serie A. "Ronaldo Fast&Furious", titola il quotidiano, con un chiaro riferimento al celeberrimo film con Vin Diesel. A 34 anni il fenomeno portoghese è l'attaccante più veloce del nostro campionato.

Nazionali - Intanto, dal momento che questo campionato sta vivendo un turno di sosta, è tempo di pensare alle nazionale. Alla Nazionale, quella nostra, più nello specifico. "Pukki-Belotti, in Finlandia si sfidano gli Euro bomber", titola La Gazzetta dello Sport. L'Italia va a caccia del sesto successo su altrettante partite nel girone e domani sfiderà la selezione con l'attaccante rivelazione della Premier League. Ieri, invece, a fare bella figura è stata l'Under 21, rifilando quattro gol alla Moldavia: "L'Under 21 riparte tutta all'attacco: 4 gol alla Moldavia", al debutto col c.t. Nicolato.

Ancora Serie A - Ma il campionato è nuovamente alla porte, tra qualche giorno i calciatori faranno rientro alla base e penseranno a fare bene con i propri club. Anche gli stranieri, che come riporta in un'altra inchiesta La Gazzetta dello Sport mai come quest'anno sono pedine di qualità, sebbene siano diminuiti in Italia. "Meno stranieri, ma più di qualità" titola il quotidiano rosa. Infine il Torino, nel boxino in basso: "Cairo accende il semaforo Verdi: 'Un gran potenziale per il mio Torino'".