L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Rugani positivo"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo che ha scosso il mondo del calcio ieri sera: "Rugani positivo". Il difensore della Juventus è risultato positivo al tampone per il Covid-19 ed è il primo caso in Serie A: ora cambia tutto per le società del massimo campionato. In serata l'annuncio del club bianconero: "Daniele è asintomatico". Sono scattate le procedure di isolamento per compagni e staff tecnico, così come per l'Inter, affrontata il weekend scorso. Ora il match con il Lione va verso lo slittamento, ma tutto il campionato può cambiare volto.



"Italia fermati!" - Taglio alto dedicato alle parole del premier Giuseppe Conte, che ieri sera ha parlato in un video messaggio fermando totalmente bar e negozi per 14 giorni. Nuova stretta decisa dal Governo per ridurre ancora di più le possibilità di contagio dal Coronavirus: restano aperti solo farmacie e negozi di alimentari, oltre che alle edicole.

Cholo, fuori i campioni - Taglio basso dedicato all'impresa dell'Atletico Madrid, che ieri sera ha espugnato Anfield Road ai tempi supplementari, eliminando così i campioni in carica del Liverpool. I ragazzi di Jurgen Klopp prima passano in vantaggio con Wijnaldum, portando la sfida ai tempi supplementari, poi con Firmino trovano la rete che li porterebbe ai quarti: ma si scatena Llorente che con una doppietta spegne i sogni inglesi, regalando il passaggio del turno al Cholo Simeone. Chiude i conti Alvaro Morata, che fissa il punteggio sul 3 a 2 per i biancorossi.