© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con il titolo: "Rullo Azzurro". L'Italia a Vaduz suona la nona sinfonia consecutiva, battendo i padroni di casa del Liechtenstein per 5 a 0. Roberto Mancini eguaglia così il record di Pozzo, arrivato a nove vittorie consecutive, ed il commissario tecnico dichiara: "Il gruppo sente la maglia". Doppietta per Andrea Belotti, unita alle reti di Alessio Romagnoli, Stephan El Shaarawy e Federico Bernardeschi.

Icardi lancia l'Inter - L'attaccante argentino, ora al Paris Saint Germain torna a parlare dell'Inter: "Scudetto? Con Conte può essere l'anno ok. Lukaku si ambienterà e di gol ne farà tanti". Poi una battuta su un possibile scontro in Champions: "Se dovessi incontrare l'Inter in Champions League darò tutto per il PSG". Nel frattempo in casa Inter problema Sanchez: il cileno va verso l'operazione ed il lungo stop. Pronto il baby Esposito.

Juve invincibile con Ronald'oro - Tra le big d'Europa la Juventus è al momento l'unica squadra ancora imbattuta in campionato ed in Champions. E nel frattempo l'asso portoghese fa vendere 1 milione di magliette facendo impennare i ricavi della società.