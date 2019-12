© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Salvate il Milan". I rossoneri vengono travolti dall'Atalanta per 5 a 0, che si diverte e fa divertire. Donnarumma chiude in lacrime mentre lascia il campo. La proprietà si infuria e mette tutti sotto esame. Per la prima volta dal 1997 il Milan ha subito quattro reti nella ripresa. Nel post partita parla Boban: "Il mercato? Vedremo cosa ci permettono di fare". Nel frattempo è pronto l'arrivo di Todibo dal Barcellona.

SpettacoLazio - Taglio alto dedicato alla Lazio che si impone per 3 a 1 sulla Juventus e si aggiudica la Supercoppa Italiana. Seconda vittoria consecutiva sui bianconeri per gli uomini di Simone Inzaghi, che si aggiudicano il trofeo con le reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi. Alla Juventus non basta il tap in di Paulo Dybala sul finire del primo tempo. Sarri tuona: "Siamo senza energie".

Tutto su Vidal, Inter pronta all'offerta al Barcellona - Taglio basso in cui trova spazio il mercato dell'Inter, alla ricerca di un centrocampista importante. Il nome di Arturo Vidal si fa sempre più caldo. L’Inter è decisa ad andare fino in fondo con il Barcellona, concentrando tutti gli sforzi sul cileno: se il Barcellona non scende sotto i 20 milioni, l’Inter deve impostare una trattativa con l’obbligo di riscatto per riuscire ad andare a dama.