La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "San Siro amore mio". La rosea ha effettuato un sondaggio, chiedendo quale dovrebbe essere il destino di San Siro e la risposta che ha ottenuto più voti è stata: "E' un ottimo stadio, ma comincia ad essere un po' obsoleto". Così alla domanda su quale dovrebbe essere la scelta di Milan ed Inter la maggior parte degli intervistati ha risposto: "Costruire un nuovo stadio ma mantenere il Meazza per altre attività". Pochi i voti a favore dell'abbattimento dello stadio: un vero e proprio amore neri confronti di San Siro.

Mercato scudetto - Taglio alto dedicato al mercato di Inter e Juventus, con i bianconeri che blindano capitan Bonucci con un contratto fino al 2024: il numero 19 potrebbe chiudere in bianconero alla soglia dei 37 anni. Per quanto riguarda l'Inter invece il grande colpo porta il nome di Olivier Giroud, ora in forza al Chelsea: si lavora ad un accordo sull'ingaggio per l'attaccante francese.

Lega di A nel caos - Taglio basso dedicato alle dimissioni del presidente di Lega Gaetano Miccichè che gettano nel caos l'intera Serie A. Dopo l'apertura dell'inchiesta federale sull'elezione di Miccichè dell'anno scorso e le tante polemiche a questo collegate, il numero uno della Lega di Serie A ha deciso di rassegnare le dimissioni: "Inaccettabili le voci su di me". Ora la nomina di un commissario che guiderà la Lega nei prossimi mesi, prima di nuove elezioni.