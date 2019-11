© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina titolando: "Sarri vota CR7". In conferenza stampa alla vigilia del match di Champions di questa sera contro l'Atletico Madrid il tecnico della Juventus rivela: "Tra di noi c'è intesa". E sulla stessa lunghezza d'onda parla Cristiano Ronaldo: "Sono tornato". Tra i due lungo colloquio prima dell'allenamento ed ora sembra tornato il sereno.

Chiesa vota Juve - Taglio alto dedicato a Federico Chiesa ed al suo futuro: l'esterno classe 1997 della Fiorentina a giugno prossimo lascerà i colori viola. La sfida sul mercato è tra Inter e Juventus, con i bianconeri che al momento sono in vantaggio nel gradimento dell'esterno. Al momento il suo prezzo è sceso ed è lontano dai 70 milioni chiesti in estate: Chiesa non è più in pole nella lista della spesa, superato da Dejan Kulusevski.

Cellino shock - Taglio laterale dedicato alle parole di Massimo Cellino, presidente del Brescia, su Mario Balotelli. "E' nero, ma sta cercando di schiarirsi", l'uscita infelice del numero uno delle rondinelle. Parole che hanno scatenato una vera e propria bufera attorno a Cellino, con Mario Balotelli che per il momento preferisce non rispondere, anche se dal suo entourage filtra una certa delusione.