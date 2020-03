L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "SarRiscossa"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre sul tecnico della Juventus, titolando: "SarRiscossa". Nell'era moderna solamente altre quattro volte la Juventus era arrivata a marzo in corsa per scudetto e due coppe. La Juventus di Maurizio Sarri non esalta, ma il tecnico è sulle orme di Marcello Lippi e della miglior stagione di Max Allegri. Quando si riprenderà a giocare il tecnico bianconero andrà alla caccia dei record.

Europeo scansati - Taglio laterale dedicato agli Europei che si sarebbero dovuti tenere il prossimo giugno. Oggi a Nyon la UEFA deciderà il nuovo calendario per le competizione europea, che si sposterà per dare modo ai campionati di volgere al termine. Le opzioni in ballo sono due: la prima è lo svolgimento autunnale del torneo, con inizio verso novembre. La seconda è lo slittamento all'estate 2021. Nel frattempo le società di Serie A sono decise per far ripartire la Serie A il 2 o il 16 maggio con chiusura entro il 30 di giugno. Resta viva l'ipotesi playoff.

Inter, Handa 2022. Musso in pole come vice - Porte aperte in casa nerazzurra. E non si parla di allenamenti, sospesi per almeno un'altra settimana. Si parla di portieri, con Samir Handanovic pronto a rinnovare ed a puntare le dieci stagioni in maglia nerazzurra. Il prolungamento dovrebbe essere di un'ulteriore stagione, fino al 2022. Ma nel frattempo si valuta quale possa essere a migliore soluzione come vice Handanovic, e dalle parti di Appiano Gentile si fa largo con forza la candidatura di Musso, estremo difensore dell'Udinese.