L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Scontro olimpico"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Scontro olimpico". Il CIO insiste per disputare le Olimpiadi entro l'anno, ma cresce il fronte di chi le vorrebbe disputare nel 2021. Il rinvio è ormai certo ma ora le federazioni sono in pressing per far si che non sia solo di pochi mesi ma che si vada alla prossima estate. Germania, Canada ed Austria chiedono lo spostamento di dodici mesi. E nel frattempo gli atleti non sanno come allenarsi e senza date certe non sanno come impostare la preparazione.

Juve, Pogba-Tonali-Chiesa - Taglio laterale dedicato alla Juventus ed alla prossima sessione di mercato, con i bianconeri che pensano di rifarsi il look in modo importante nella zona mediana. Sono tre, secondo la rosea, i giocatori nel mirino della Juventus, a partire dal sogno di riportare a Torino Paul Pogba. Poi due giovani talenti italiani come Sandro Tonali e Federico Chiesa, per ringiovanire la rosa.

Inter, la quarantena è finita - Sono passati i quattordici giorni di quarantena per l'Inter, scattati dopo la positività di Daniele Rugani. I nerazzurri così sono stati autorizzati al rimpatrio: nessuno ha accusato sintomi, così i giocatori stranieri possono ora tornare nei propri Paesi d'origine. Brozovic ed Handanovic hanno scelto di lasciare Milano. Al momento nessun altro ha lasciato il capoluogo lombardo, ma il prossimo potrebbe essere Romelu Lukaku, che da tempo dichiara di soffrire la situazione.