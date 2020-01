L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Scossa Eriksen"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con il titolo: "Scossa Eriksen". Grande entusiasmo ieri a Milano per l'arrivo del centrocampista danese, che ha sostenuto le visite mediche: "Sono felice!", le sue uniche dichiarazioni. Classe, idee e assist a servizio della causa nerazzurra, che aveva bisogno di una nuova scossa per ripartire all'inseguimento della Juventus.

Allarme Sarri, la Juve resta un'incompiuta - Il tecnico bianconero è finito nel mirino dei tifosi dopo la sconfitta di Napoli, e i problemi per mister Sarri sono diversi, dalla convivenza del tridente al carattere di una squadra che ha ampi margini di miglioramento. Poi il problema terzini, dove però solo il mercato può dare una mano. Ed infine il problema panchina: non sempre chi subentra riesce a dare la svolta, un problema per una squadra con così tanti impegni.

Coppa Italia, Piatek-Belotti - Taglio laterale dedicato al quarto di finale di Coppa Italia che andrà in scena questa sera tra Milan e Torino. Una sfida che vedrà in campo due attaccanti in cerca di riscatto e pieni di rabbia: Piatek che giocherà pur essendo sul mercato e Belotti che è reduce dalla dura scoppola subita dall'Atalanta. Una sfida nella sfida, alla ricerca di un posto in semifinale.