L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Scudetto, fase a 3"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Scudetto, fase a 3". Juventus, Lazio ed Inter sono pronte alla volatona finale, in attesa del via libera alla ripartenza. Niente ripresa ieri ad Appiano per i nerazzurri: prima i giocatori attendono gli esiti dei tamponi. Domani il vertice tra gli scienziati del comitato, il governo e la FIGC per decidere le linee guida ed il protocollo sanitario. Nel frattempo in Germania la Merkel va verso il via libera alla ripartenza della Bundesliga.

Svalutation - Titola in taglio alto La Gazzetta dello Sport. Il prezzo dei giocatori crolla dopo questi mesi di crisi globale: da Pogba a Neymar, crollano le valutazioni dei giocatori. La Serie A perde 1.5 miliardi di euro di valore: la Liga 1.9 e la Premier 2.7. In caso di stop definito l'ulteriore perdita sarebbe di oltre 4 miliardi: questo stravolgerà il prossimo mercato, con colpi mirati, tanti scambi e meno denato cash che circolerà tra le varie squadre.

Moratti: "Vi racconto come l'Inter entrò nel mito" - Taglio laterale riservato all'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, che si è raccontato in una lunga intervista a 10 anni dal Triplete nerazzurro. "Il virus ha fatto saltare la cena con Mourinho e la squadra. Lautaro può lasciare l'Inter? Se arriva Messi ci sto. E se Leo è impossibile allora al suo posto vorrei Dybala", dichiara Massimo Moratti.