L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Scudotto Juve"

Con il pareggio ottenuto nel finale ieri sera, la Juventus si avvia verso la vittoria del nono scudetto di fila. Con questo punto conquistato nel finale grazie ai due rigori di Ronaldo dopo che l'Atalanta era andata due volte in vantaggio, i bianconeri volano a +8 sulla Lazio, battuta a Sassuolo nel pomeriggio. Infatti il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport, giocando proprio sui punti di vantaggio dalla seconda, è "Scudotto Juve". Dopo il gioco di parole, la Rosea scrive: "La Dea incanta. CR7 con due rigori salva i bianconeri".

Caso Parma. Nella giornata di ieri in casa Parma è stato trovato un membro del Gruppo-Squadra, in particolare uno dello staff medico, positivo al Covid-19. In taglio basso su La Gazzetta dello Sport troviamo anche questa notizia. "C'è un positivo: Parma nella bolla", il titolo del quotidiano rosa che ricorda come il soggetto sia stato subito isolato. La squadra, invece, resta in ritiro.

Torna la Roma. Crisi alle spalle? Con due vittorie consecutive, sicuramente la classifica sorride molto di più alla Roma rispetto a due settimane fa. Contro il Brescia finisce 3-0 e i giallorossi tornano quinti da soli, in attesa che oggi tocchi al Napoli. "Zaniolo torna incontenibile. La Roma ne fa 3 e difende l'Europa", titola in prima La Gazzetta dello Sport nel suo taglio alto.