L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Serie A chiusa per virus"

"Serie A chiusa per virus". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ovviamente si sofferma sulla sospensione di tre gare, Inter-Sampdoria, Atalanta Sassuolo ed Hellas Verona-Cagliari, a causa del Coronavirus e dei contagi in Italia. A deciderlo è stato il Governo: in Lombardia e in Veneto, le due regioni più colpite dal virus, non si gioca.

Vince la Juve - Nell'anticipo delle 18 la Juventus ha battuto la SPAL grazie ad una rete di Ronaldo e l'ennesima ottima prestazione. "Una Juve ronaldista", scrive La Gazzetta dello Sport, che celebra il record del fenomeno portoghese, bravo ad andare in gol per l'undicesima gara di fila che gioca da titolare. Di Ramsey il raddoppio, mentre è utile solo alle statistiche il gol di Petagna, segnato su un rigore assegnato col monitor spento.

Il Milan si arrabbia - Stava per vincere anche il Milan, ma un rigore concesso nel finale alla Fiorentina ha rimesso le cose in parità e al Franchi è finita 1-1. Ma La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle proteste rossonere nel post-partita, da Maldini a Pioli: "Una furia milanista", il titolo. La Rosea riporta le parole del direttore sportivo rossonero, che non ha mai visto - a sua detta - dare un rigore così.