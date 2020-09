L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Serie A ti amo"

"Serie A ti amo" è il titolo che campeggia al centro dell'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport. L'attesa sta per terminare, torna la Serie A: si gioca. "Facciamo il tifo per il campionato della speranza", commenta la rosea. Felici (ma distanziati): si parte con Fiorentina-Torino, poi Verona-Roma. Rizzoli assicura: "Falli di mano? Meno rigori leggeri".

Stadi - "Parma e Sassuolo al via con 1000 tifosi. L'Inter oggi fa le prove". Il titolo in taglio basso introduce un altro tema fortemente caratterizzante di questo avvio di stagione. Dopo l'apertura di Spadafora, l'Emilia è stata la prima regione a mobilitarsi: già domani il Parma con il Napoli e il Sassuolo con il Cagliari giocheranno di fronte ad un migliaio di tifosi. In mille anche per l'amichevole di questa sera tra Inter e Pisa.