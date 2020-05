L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Si gioca!"

vedi letture

Il titolo di apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola non può che essere riservato alla notizia di ieri di riprendere il campionato di Serie A: "Si gioca!". E' arrivata nel tardo pomeriggio di ieri l'ufficialità che il massimo campionato riprenderà il 20 di giugno prossimo. E' arrivato il via libera di Spadafora e Conte, con la Serie A che resterà in campo fino al 2 agosto: 127 gare in 50 giorni.

Inter, Milan e Juve: no alla Coppa Italia dal 13 al 17 giugno - Arriva l'ufficialità di tornare al calcio giocato e arrivano di conseguenza le prime polemiche. Inter, Milan e Juventus non ci stanno ad aprire le danze con la Coppa Italia, programmata dal 13 al 17 giugno. L'Inter minaccia di mandare la Primavera, il Milan, tramite il presidente Scaroni, critica: "Avvio discutibile". Lega spaccata sul fronte calendari: oggi si vota in Assemblea.

Cairo carica Toro: "Avevo dubbi, ora in campo con l'elmetto" - Taglio laterale riservato alle parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, che a lungo aveva criticato il ritorno in campo nel corso degli ultimi mesi, ma che ora è pronto a rituffarsi sul campo: "Avevo dei dubbi sulla ripresa, ora in campo tutti uniti ed affamati".