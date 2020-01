© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con il titolo: "Signora d'inverno". La Juventus termina il girone di andata al primo posto in solitaria grazie ad una super partenza all'Olimpico contro la Roma: prima Demiral poi Ronaldo su rigore. Troppo tardiva la reazione della Roma che accorcia le distanze con una rete di Perotti su rigore. Scintille in panchina al momento della sostituzione di Paulo Dybala: l'argentino esce non contento del cambio. Apprensione per le condizioni di Demiral, uscito a metà del primo tempo per una distorsione al ginocchio.

Dramma Zaniolo - A centro pagina spazio per il dramma di Nicolò Zaniolo, che alla mezz'ora della prima frazione di gioco ha dovuto essere portato fuori dal campo in barella per un grave infortunio al ginocchio destro. Il referto parla di crociato anteriore rotto e già oggi il trequartista della Roma si sottoporrà all'operazione dal professor Mariani. Stagione compromessa ed Europei a rischio per il classe 1999.



Sarà acContentato - Taglio basso dedicato all'Inter ed al mercato dei nerazzurri, con la società al lavoro per regalare a mister Conte i colpi richiesti. Il super colpo sarà Eriksen dal Tottenham per il quale Marotta sta trattando con i londinesi: parti non troppo lontane e chiusura che potrebbe arrivare a breve. Poi Ashley Young dal Manchester United: è questione di giorni, potrebbe essere lui il primo acquisto nerazzurro. Ed infine un tris di nomi per il terzo colpo: Vidal, Giroud o Kessié?