L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Signora Icardi...e non è Wanda"

"Signora Icardi": titola così La Gazzetta dello Sport di oggi, con un gioco di parole che accosta Mauro Icardi alla Vecchia Signora, ovvero la Juventus. Sì, perché l'attaccante argentino avrebbe sciolto le riserve: vorrebbe il trasferimento in bianconero. L'Inter però ha avvisato il calciatore: andrà via solamente a determinate condizioni. Calciomercato che si prospetta già infuocato dunque, con il nome di Icardi che potrebbe monopolizzare la prossima estate. Sempre in casa Inter, tensioni tra Spalletti e Joao Mario al campo di allenamento.

Signora Allegri - Un altro snodo da chiarire in casa Juventus è quello dell'allenatore: sarà ancora Massimiliano Allegri oppure no? La situazione è incerta, ma una decisione potrebbe arrivare oggi. Tanti gli aspetti da tenere in considerazione nella ricerca di un accordo tra le parti, con il mercato al centro della riflessione. Sarà una trattativa fiume tra l'allenatore e i vertici del club bianconero.

Atalanta, Ira Percassi - In prima pagina si parla anche di Atalanta, con le polemiche riguardanti il rigore non dato in finale di Coppa Italia che proseguono. Stavolta è il presidente degli orobici Percassi a parlarne: "Danno grave, VAR dov'eri?" si chiede il massimo dirigente atalantino. Il patron comunque rilancia la sfida, intenzionato a riprovarci il prossimo anno, ancora con Gasperini in panchina.