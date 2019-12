L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Sinisa, stella tra le stelle"

© foto di stefano tedeschi

"Sinisa, stella tra le stelle", è il titolo con cui La Gazzetta dello Sport apre l'edizione odierna. Ieri sera, ai Gazzetta Sports Awards, il tecnico serbo è stato premiato come Leggenda 2019, ed ha dichiarato: "Vedo la luce in fondo al tunnel". Roberto Mancini premiato uomo dell'anno e allenatore dell'anno. Tante le stelle presenti, tra cui le azzurre della Nazionale di calcio femminile.

Vola CR7, vola - E' il titolo in taglio alto dedicato all'anticipo della diciassettesima giornata di Serie A, nel quale la Juventus si è imposta per 2 a 1 sulla Sampdoria a Marassi. Bianconeri che passano in vantaggio con un eurogol di Paulo Dybala, poi il pareggio di Gianluca Caprari che batte Buffon nel giorno in cui eguaglia il record di presenze di Paolo Maldini. Sul finire di primo tempo la rete spettacolare di Cristiano Ronaldo: terzo tempo e palla colpita di testa a 256cm d'altezza.



All'attacco di Ibrahimovic - Taglio basso dedicato a Zlatan Ibrahimovic ed al Milan. I rossoneri pronti a fare spazio all'attaccante svedese, ma prima deve partire Ante Rebic, che ha faticato a trovare spazio in questi primi mesi in rossonero. Il croato potrebbe fare ritorno all'Eintracht di Francoforte, con un risparmio sull'ingaggio per i rossoneri di circa 3 milioni di euro lordi. Cifra che potrebbe servire per coprire parte dell'ingaggio di Ibrahimovic.