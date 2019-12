L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Stop"

"Stop". Così titola in prima pagina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a proposito della sfida di ieri sera. Stanca, sprecona e con la testa al Barcellona... Una buona Roma frena il mister Antonio Conte. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku steccano, il portiere Mirante c'è e allo stadio San Siro è 0-0. Il tecnico nerazzurro è polemico con i tifosi: "I fischi non ci aiutano. Ma sotto rete ci voleva più cattiveria".

Cr7 vai? - Così titola il quotidiano in prima pagina in taglio laterale destro sulla Juventus. Cristiano Ronaldo - Paulo Dybala per il sorpasso sull'Inter. Sulla strada, però, c'è re Ciro Immobile. Solo il mister bianconero, Maurizio Sarri, ci dirà quanto vale il pari nerazzuro contro la Roma di ieri sera.