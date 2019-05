L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Conte: "Inter, tocca a lui"

"Tocca a lui": con questo breve titolo che campeggia in prima pagina, la Gazzetta dello Sport introduce l'inizio dell'era Conte in casa Inter. E' atteso infatti per giovedì l'arrivo dell'ex ct della Nazionale alla Pinetina, dopodiché si parlerà di mercato. Tanti i nomi al vaglio della società nerazzurra, che guarda già al dopo Icardi: il primo nome sembra essere quello di Dzeko, ma poi potrebbe arrivare anche Lukaku.

Rivoluzione Milan - Spazio anche ai rossoneri in prima pagina. In casa Milan si prospetta infatti una vera e propria rivoluzione, visto che cambierà gran parte dell'assetto tecnico. Mister Gattuso ha deciso di lasciare, con Leonardo molto vicino alle dimissioni. In bilico anche il futuro di Maldini, che sembrava certo della conferma fino a poche settimane fa, a prescindere dalla posizione finale. Intanto non è sicura neanche l'Europa League, dal momento che si attende il pronunciamento dell'UEFA.

Juve, pressing Milinkovic - Largo anche al mercato, con il presidente della Lazio Claudio Lotito che apre a un'eventuale cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Lo vuole la Juventus, in pressing già da tempo sul centrocampista offensivo. Questa volta il patron biancoceleste si dimostra possibilista: se arrivasse un'offerta importante, questa verrebbe valutata con serietà. Quel tesoretto potrebbe essere quindi speso per cercare altri rinforzi sul mercato per la Lazio.