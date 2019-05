L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Conte: "Torno e vinco"

"Conte: torno e vinco". Questo è il titolo di apertura dell'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, che presenta un'intervista esclusiva ad Antonio Conte. L'ex tecnico della Juventus e della Nazionale rivela che non andrà alla Roma: l'obiettivo è di tornare subito in pista con un club che possa permettergli di vincere. Gli indizi portano quindi all'Inter, con Conte che ricorda: "Chi mi vuole sa che devo incidere con le mie idee".

Scatto Milan - Spazio anche al posticipo del lunedì, con il Milan che, pur faticando, è riuscito ad avere la meglio sul Bologna (2-1). Decisivi i gol di Suso e Borini, mentre al Bologna non basta Destro. Sofferenza finale per i rossoneri dopo l'espulsione di Paquetà a poco più di un quarto d'ora dal termine, ma la squadra di Gattuso riesce a imporsi: adesso è quinto posto in classifica per il Diavolo.

Allegri e la Juve, tutto in sette giorni - Si deciderà a breve il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il tecnico toscano ha infatti in programma un faccia a faccia con Agnelli per capire quale sarà il suo destino. Attenzione però alle sirene del Paris Saint Germain: i francesi potrebbero tentare l'ex allenatore di Milan e Cagliari.