L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Donnarumma: "Gigio, oh yes?"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con un punto di domanda su Gianluigi Donnarumma: "Gigio, oh yes?": Il portiere del Milan prende lezioni di inglese e lo mostra sui social, così se non dovesse rinnovare con il Milan, apre le porte a Premieri League e Parsi Saint Germain. Il portiere rossonero torna a tenere sulle spine tutto l'ambiente milanista.

Juventus, rinnovi bollenti - Taglio laterale dedicato alla Juventus, impegnata a districare la difficile situazione legata ai rinnovi di diversi giocatori. A partire da Gonzalo Higuain e Federico Bernardeschi, con cui i bianconeri stanno trattando: il Pipita dovrà ridursi leggermente l'ingaggio per allungare il proprio contratto, mentre l'esterno italiano potrebbe anche finire sul mercato, con il Milan alle porte. E poi c'è Federico Chiesa, che ancora non ha rinnovato con la Fiorentina e che la Juventus continua a tenere nel mirino.



Ranieri: "Italia gioca da squadra e ce la faremo" - Taglio basso dedicato ad un'intervista rilasciata alla rosea dal tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri, che dichiara: "Italia, gioca da squadra e ce la faremo". "Combatto l'isolamento con cruciverba, tv e Skype - prosegue il tecnico blucerchiato - Sono convinto che ce la faremo. Scopriremo altre sfumature della vita quotidiana che prima sembravano superflue. Ringraziamo medici ed infermieri ed osserviamo le regole".