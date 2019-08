L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Dybala: "5 giorni per un sì"

"5 giorni per un sì": questo il titolo in evidenza nella Gazzetta dello Sport di oggi, riferito al braccio di ferro tra Paulo Dybala e la Juventus. In corso contatti con Paratici e Sarri: l'argentino è tenuto in "vacanza forzata" per spingerlo ad accettare lo United e concludere così lo scambio con Lukaku. Probabili affari anche con l'altra sponda di Manchester: il City è disposto a offrire Danilo e soldi per arrivare a Cancelo.

"Espulso!". Scontro totale Icardi-Inter - Da capitano a reietto. L'avventura di Mauro Icardi all'Inter si sta concludendo nel peggior modo possibile. L'altro titolo con grande rilevanza nell'edizione odierna del quotidiano è proprio quello riguardante Icardi, sul quale Marotta è stato molto chiaro: "Qui non giochi più". Wanda Nara, nel frattempo, pensa di fare causa.

Eurotoro - Spazio anche al Torino, in taglio alto. Quattro gol al Debrecen in Ungheria (4-1 il risultato), i granata al terzo preliminare con i bielorussi del Soligorsk. Zaza-Belotti coppia da sogno.

Correa firma il patto col Diavolo - Colpo in attacco più vicino per il Milan, sempre più vicino ad Angel Correa. L'argentino vuole soltanto i rossoneri, si tratta con l'Atletico ma l'impressione è che l'affare si farà.

Nainggolan - Spazio anche per Radja Nainggolan, che decide di ripartire dal Cagliari dopo la separazione con l'Inter: per il belga-indonesiano una scelta di cuore per ripartire.