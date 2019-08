L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Dybala: "Juve tanta Joya"

"Juve tanta Joya". Questo il titolo di apertura de La Gazzetta dello Sport su Paulo Dybala. Doppietta di Dybala che conquista il popolo bianconero nella classica di famiglia a Villar Perosa. Paratici: "Paulo è il nostro 10, un grande. Icardi? Per ora è dell'Inter".

Inter - "Il Sergente di Ferragosto. Lavori forzati per l'Inter". Questo il titolo dedicato ad Antonio Conte, ex allenatore di Juventus, Chelsea e della Nazionale nel taglio alto. Non si smentisce mai: i nerazzurri al lavoro anche durante il 15 di agosto.

Mercato Milan - Nel taglio alto della prima pagina del quotidiano c'è spazio anche per i rossoneri con questo titolo: "Ora Suso può restare. Al Milan anche Correa?". Giampaolo blinda lo spagnolo dopo le ottime prestazioni del precampionato. La Fiorentina si allontana, il suo futuro sarà nel capoluogo lombardo.

Mercato Brescia - Nel taglio laterale del giornale trova spazio anche la squadra di Cellino con questo titolo: "Tutti i dubbi di Balo tra Rio e casa. Le Rondinelle lo aspettano". Raiola tratta a oltranza coi brasiliani del Flamengo, ma il presidente del Brescia ci crede: "Mario ha tanto entusiasmo...".

De Rossi - Sempre nel taglio laterale trova spazio anche l'ex capitano giallorosso con il titolo seguente: "Che debutto: grinta, tackle e gol. Si è già preso il Boca". Subito leader nella prima sfida contro l'Almagro, ma appena esce dal campo gli xenezies si fanno pareggiare e poi perdono ai rigori.

Eurosfide - "La Supercoppa si tinge di Reds". Questo il titolo nel taglio basso dedicato alla sfida di ieri sera tra Liverpool e Chelsea che vede trionfare ancora la squadra di Klopp: l'eroe di serata è Adrian, il vice Alisson. Ai supplementari è 2-2 poi ai rigori decisivo l'errore di Abraham.

EuroToro - Nel taglio basso della prima pagina del quotidiano c'è spazio anche per i granata con questo titolo: "A Minsk contro il Soligorsk. C'è super Belotti per non fermarsi più". Ritorno di Europa League che sarà solo una semplice formalità.