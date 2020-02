© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con le parole di Christian Eriksen: "Inter, fidati di me". Il centrocampista nerazzurra prelevato le scorse settimane dal Tottenham si presenta: "Qui per fare la differenza creando gioco e segnando. Che duri gli allenamenti". Poi sul derby: "Del Milan non temo nessuno. A San Siro ci sarà un'atmosfera fantastica".

Immobile per il -2 - Taglio basso dedicato alla Lazio ed al recupero di campionato che andrà in scena questa sera contro l'Hellas Verona. I biancocelesti continuano a cullare il sogno scudetto e se dovessero strappare il bottino pieno oggi sorpasserebbero l'Inter di Antonio Conte, portandosi a due sole lunghezze dalla Juventus capolista. E mister Inzaghi insegue i record dei miti Maestrelli ed Eriksson.

La ricarica Toro - Taglio alto della prima pagina dedicato al Torino, che ieri ha ufficializzato il cambio in panchina, con Moreno Longo che prende il posto di Walter Mazzarri. Il presidente Urbano Cairo saluta l'ex tecnico: "Lo stimo, ma serviva una scossa". Poi sul nuovo tecnico: "Longo granata vero, resettiamo e ripartiamo". Poi le prime parole del tecnico: "Voglio la garra, il nostro DNA".