L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Hakimi: "Era negativo?"

vedi letture

"Era negativo?". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola in riferimento ad Achraf Hakimi, che nell'ultimo tampone effettuato ieri è risultato negativo a distanza di soli tre giorni da quello positivo che non gli ha permesso di giocare la gara di Champions: "Clamoroso, furia Inter per la beffa Champions. Debolmente positivo prima del Borussia, il tampone nerazzurro ribalta l'esito, oggi la verità per capire se poteva giocare".

L'Europa ha ritrovato il Milan. Nessuno è invincibile come Pioli - Spazio in taglio basso all'invincibilità dei rossoneri che dal post lockdown hanno disputato ventuno gare senza nemmeno subire una sconfitta.