L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Ibrahimovic ed il Milan: "Zlatanasso"

vedi letture

"Zlatanasso". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Ibrahimovic ed il Milan. Rossoneri in ansia per lo svedese, l'uomo che stupisce il calcio. Il Diavolo del gol fuori almeno per 20 giorni. Ma a 39 anni è più leader di Ronaldo e vuole fare un altro miracolo: tornare prima del dovuto.

Juventus - Spazio per i bianconeri nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina con il titolo seguente: "Col Ferencvaros Dybala insegue svolta e ottavi". Grande occasione per l'argentino che sta vivendo un periodo difficile ed ha bisogno di ritrovare la fiducia smarrita. Stasera chance importante da titolare al fianco di Ronaldo.

Lazio - C'è spazio anche per i biancocelesti nel taglio laterale della prima pagina del giornale nell'edizione odierna con questo titolo: "La carica di Immobile per toccare... Lo Zenit". Una vittoria contro i russi avvicinerebbe moltissimo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, obiettivo di questa prima parte di stagione per la squadra di Inzaghi. Il bomber guida l'attacco.

Inter - Sfida al Real Madrid da dentro o fuori quella di domani sera per i nerazzurri. Il quotidiano utilizza il titolo seguente nel taglio basso della prima pagina nell'edizione odierna: "Conte si aggrappa a Lukaku-Lautaro. Benzema sta a casa". Il francese non viene convocato per infortunio, mentre il belga e l'argentino cercheranno di portare il tecnico più vicino alla qualificazione agli ottavi.

Lady Hakimi - "Io, Fellini e Ghali tra Milano e Madrid". Questo il titolo dell'intervista rilasciata dalla compagna di Hakimi al quotidiano che la riporta nel taglio basso della prima pagina nell'edizione odierna. Il marocchino sta invece ancora cercando di ambientarsi al meglio per poter sfruttare tutte le sue qualità.

Vincenzo Italiano - "In campo tutti registi e il mio Spezia va su". Queste le parole del tecnico dei liguri che il quotidiano riporta nel taglio alto della prima pagina questa mattina. Dopo lo 0-0 contro l'Atalanta i bianconeri sono sempre di più una solida realtà di questo inizio di campionati. L'allenatore spiega i segreti di questo gruppo, il migliore tra le neopromosse insieme al Benevento.

Serie A - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del giornale questa mattina con il titolo seguente per l'aspetto relativo agli introiti dei club: "Maglie 'antivirus'. Valgono sempre un tesoro di ricavi". Cresciuti gli sponsor che contribuiscono in maniera importante, soprattutto nel periodo attuale, alle casse delle società.