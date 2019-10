L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Juve e Inter: "X Factor"

"X Factor". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sugli anticipi disputati nella giornata di ieri e in particolare sui passi falsi di Juventus e Inter. Sia la prima che la seconda della classe non vanno oltre il pareggio e ora rischiano di essere accorciate in classifica da Atalanta e Napoli che mordono alle spalle.

Pioli coi dirigenti - In taglio basso su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il Milan, che scenderà in campo oggi contro la Roma in un match in cui è davvero vietato sbagliare. "Pioli si schiera con Maldini e Suso", il titolo del quotidiano, che invece si sofferma sulle polemiche degli ultimi giorni e le parole in conferenza stampa dell'allenatore rossonero.

Per accorciare - "Muriel e Milik, che occasioni per avvicinare il vertice". E' questo il titolo presente di spalla sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma su Napoli e Atalanta, che rispettivamente dovranno vedersela con Udinese e SPAL, una in casa e l'altra in trasferta, per accorciare in classifica da Juventus e Inter, che ieri hanno ottenuto un solo punto a testa.