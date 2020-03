L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Juve-Inter: "Big Bang!"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola sul match tra Juventus ed Inter che andrà in scena domenica sera: "Big Bang!". I due presidenti, Agnelli e Zhang insieme a cena a Londra a poche ore dal big match che si terrà a porte chiuse allo Stadium. Il numero uno bianconero apre nuovamente alla riforma delle coppe europee che favorisce i top club: "L'Atalanta in Champions e la Roma fuori: è giusto?". Il presidente nerazzurro rimane invece concentrato sul big match: "Vorrei fare un regalo ai nostri tifosi. Saremo grandi".

I dubbi di Ibra - Taglio basso per il Milan e Zlatan Ibrahimovic, che ora non pare più certo di una permanenza in rossonero. L'attaccante svedese lancia un messaggio molto ambiguo sui social: "O c'è passione o non si fa nulla". I dubbi dello svedese potrebbero essere diversi in vista della prossima stagione, soprattutto se il nuovo tecnico dovesse essere Rangnick: il tedesco non ama lavorare con "accentratori" del calibro di Ibra, e a maggior ragione se sono alla soglia dei 39 anni.

Lazio, Inzaghi da record: punta Eriksson - I biancocelesti sono sicuramente la squadra che più sta attirando attenzioni in questa stagione ed il tecnico Simone Inzaghi sta battendo record su record sulla panchina della Lazio. Il prossimo sarà quello di Sven Goran Eriksson, che tra il 1997 ed il 2001 ha raccolto la bellezza di 106 vittorie: Inzaghi è a quota 105 ed alla prossima eguaglierà il record dello svedese. Dopo il record di vittorie e la striscia di imbattibilità, che ancora continua, un altro record da mettere in bacheca e destinato a durare negli anni.