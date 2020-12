L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Juventus-Atalanta e Inter-Napoli: "Piatto ricco"

vedi letture

"Piatto ricco". Questo il titolo di apertura in prima de La Gazzetta dello Sport sulle sfide di oggi in Serie A. Un super mercoledì con Inter-Napoli e Juventus-Atalanta: sul tavolo ci sono le prime puntate scudetto. A San Siro alle 20:45 c'è un trampolino per Conte: "Ma il titolo non è un obbligo". E sfida il muro di Gattuso. Allo Stadium alle 18:30 Pirlo con Morata-Ronaldo prova a volare pure in Italia. Gasp convoca Papu: panchina?

Milan - C'è spazio anche per la squadra di Pioli nella parte inferiore della prima pagina con il titolo seguente: "E i rossoneri rilanciano". La capolista contro il Genoa: in campo un Diavolo sempre più giovane. Il tecnico a Marassi consegna la squadra a Tonali. Ibrahimovic ancora fuori per non rischiare.

Benevento-Lazio - "Immobile non basta. Pippo fa lo scherzetto al fratello Simone". Questo nel taglio basso della prima pagina il titolo che il quotidiano dedica alla sfida di ieri sera tra le due squadra. Il derby in famiglia finisce 1-1: apre Immobile e pareggia Schiattarella.