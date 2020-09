L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Lukaku e CR7: "Testa a testa"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con le foto di Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, titolando: "Testa a testa". Sarà questa la sfida scudetto secondo la rosea, con Cristiano Ronaldo, l'effetto Pirlo ed il nuovo centravanti che prenderanno i bianconeri a giocare in favore della Juventus, mentre l'Inter si gioca le carte Hakimi, il dna di Antonio Conte ed i rinforzi che sono arrivati in mezzo al campo.

EuroMilan - Taglio basso dedicato ai rossoneri che giovedì in Irlanda contro lo Shamrock Rovers inizieranno l'Europa League. Ed Ibrahimovic mostra i muscoli in vista della prima uscita stagionale, un appuntamento da non fallire per non vanificare quanto fatto lo scorso campionato Anche il nuovo arrivato Sandro Tonali suona la carica: "Spacchiamoli". Il portoghese Leao invece, che ancora non si è visto a Milanello, è positivo al Coronavirus.

Roma Boom - Il nuovo proprietario Dan Friedkin è scatenato sul mercato e regala due colpi importanti a mister Fonseca: c'è l'accordo con il Napoli per il passaggio di Arkadiusz Milik in giallorosso e ora manca solo il sì del polacco. Nella serata di ieri poi la Roma ha battuto la concorrenza di tutte le altre squadre per arrivare a Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell'Hellas Verona.

Il Parma passa agli americani - Sono giorni chiave in casa Parma per il passaggio di proprietà, con la famiglia Krause che ha superato il qatariota Al Mana nella corsa alla maggioranza crociata. Dovrebbe essere di circa 65 milioni per il 70% della società l'offerta che permetterà agli americani di entrare nel mondo gialloblu. Sorpasso sui qatarioti ormai ben definito e piede ben saldo sull'acceleratore per la famiglia Krause, che ora non vuole perdere tempo.