L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Lukaku: "Vale 83 milioni?"

"Quest'uomo vale davvero 83 milioni?": il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport di oggi è un interrogativo che si riferisce al prezzo del cartellino di Romelu Lukaku. Il belga è l'obiettivo numero uno dell'Inter di Antonio Conte, ma le alte pretese del Manchester United fanno riflettere. Anche l'Inter ci pensa e prova a battere anche altre piste: ora l'alternativa numero uno è Rafael Leão, 20enne attaccante del Lille.

Milan, ricomincio da tre - Taglio alto dedicato al Milan e al calciomercato dei rossoneri. Il nuovo progetto del Diavolo passa da giocatori futuribili e di talento: nel mirino ci sarebbero infatti Zaracho, Praet e Demiral. Giocatori che cambierebbero il volto di una squadra che, con Giampaolo in panchina, si prepara ad una sorta di rivoluzione.

De Ligt, la difesa in primo piano - Taglio laterale dedicato alla Juventus, che sta per ufficializzare il difensore olandese Mathijs de Ligt. Ma ora è il momento delle decisioni difficili per Maurizio Sarri, tecnico dei bianconeri: si è alzato il livello della concorrenza e c'è abbondanza in tutti i reparti. Non sarà semplice scegliere i titolari.

Il colpo Napoli: Icardi o James - Spazio anche al Napoli che sta studiando le prossime mosse di mercato. Ancelotti intanto studia moduli diversi, mentre il grande colpo sarà uno: o Icardi, o James Rodriguez. Dopo le schermaglie con il Real Madrid, infatti, il ds Giuntoli ha incontrato Wanda Nara per capire le possibilità di ingaggiare l'attaccante argentino. De Laurentiis, però, non ha fretta.