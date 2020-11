L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Maradona: "10 per sempre"

vedi letture

"10 per sempre". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Diego Maradona. Il mondo piange il Pibe de Oro. A Buenos Aires resse e scontri per l'addio a Diego. Lacrime a Napoli: la squadra in campo con la sua maglia vola in Europa e gli dedica il 2-0 contro il Rijeka.

Milan - C'è spazio per i rossoneri nel taglio basso della prima pagina del quotidiano in edicola stamani con il titolo seguente: "Anche senza Ibra è una squadra che vale". In Europa League segna Castillejo, il Lille rimonta, ma è un passo avanti rispetto all'andata. Pari d'oro (1-1) verso la qualificazione. Roma: 2-0 a Cluj, è già sedicesimi.

Inter - "Conte si è perso: 'Non mangio il panettone? Se non lo meriterò...'". Questo il titolo che il giornale dedica nel taglio basso della prima pagina ai nerazzurri quest'oggi. Il caso tra svolte da trovare e battute. Il tecnico smentisce comunque di avere la squadra contro con giocatori che non lo seguono: "Una domanda stupida".