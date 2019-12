L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Piatek: "Pum Pum"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Pum Pum". Titolo dedicato all'attaccante polacco del Milan Krzysztof Piątek, tornato al gol ieri sera. "Piatek torna a segnare, il Milan torna a sognare", il sottotitolo della rosea. Per i rossoneri arriva un'altra vittoria in trasferta, questa volta sul campo del Bologna e per 3 a 2. Apre Piatek su rigore, poi Theo Hernandez e Bonaventura.

Sarrismo, manovra anticrisi - Taglio laterale dedicato alla Juventus con il gioco di Maurizio Sarri che fatica a decollare in bianconero. Si intravedono sprazzi del gioco che vorrebbe il tecnico, con alcuni lampi individuali, ma in mezzo al campo al momento è tutto un rebus. Ora, dopo aver ritrovato Cristiano Ronaldo, serve recuperare attenzione e continuità.

Inter, arriva il Barça 2? - Domani l'Inter affronterà il Barcellona nell'ultima partita del girone di Champions League. I blaugrana hanno alzato l'entusiasmo tanto da portare un incasso record nelle casse nerazzurre, ma domani la stella Lionel Messi potrebbe non partire nemmeno per Milano: a qualificazione già ottenuta gli potrebbe essere concesso un turno di riposo. Sicuramente il turnover blaugrana sarà massiccio, con l'Inter che dovrà fare il colpo grosso per aggiudicarsi la qualificazione.