L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Ronaldo: "CR7 show"

"CR7 show": titola così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che dedica ampio spazio alle parole di Cristiano Ronaldo, il quale ha ricevuto il "premio Leggenda" da Marca. "Juve più forte. La Champions arriverà, sono sicuro", ha affermato il portoghese a margine della premiazione, spendendo parole d'elogio per Buffon: "Lo ammiro, con Casillas è il miglior portiere mondo".

Serie A, subito boom! - In taglio alto viene dedicato tanto spazio anche ai calendari di Serie A. "Subito boom!" si legge, con la lotta scudetto che si farà subito interessante visti i tanti scontri diretti entro la settima giornata. Gran bagarre tra il secondo e il quarto turno: Sarri affronterà il "suo" Napoli, poi Milan-Inter.

Inter - Taglio laterale sul calciomercato dell'Inter. Mossa di Marotta, che offre 15 milioni per assicurarsi Edin Dzeko. Il bosniaco della Roma adesso è più vicino.

Milan - Doppio colpo in entrata per i rossoneri allenati da mister Giampaolo, che stanno per abbracciare Leao e Leo Duarte. Prima i test fisici, poi le firme che certificheranno l'inizio della loro avventura milanista.