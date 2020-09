L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Vidal e Suarez: "Stanno arrivando"

vedi letture

Da Barcellona all'Italia, uno direzione Torino e l'altro direzione Milano. "Stanno arrivando", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport e il riferimento è ai due campioni del Barcellona: Luis Suarez, promesso sposo alla Juventus, e Arturo Vidal, ad un passo dall'Inter. Per l'attaccante uruguayano c'è l'accordo completo ed è corsa contro il tempo per il passaporto. Per il centrocampista cileno si attende solo che si liberi dal Barça nella giornata di domani.

Torna Ilicic. In taglio alto sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per l'Atalanta e per una storia che ha colpito tutto il nostro calcio, con l'assenza prolungata di Josip Ilicic a causa di problemi personali post-lockdown. "Il ritorno di Ilicic", titola la Rosea, facendo sapere che nella giornata di domani l'ex Palermo sarà nel centro sportivo di Zingonia, pronto a prendersi l'abbraccio della Dea dopo una complicata estate senza calcio.

Il Milan vince l'amichevole. La giornata di ieri è stata anche quella del test tra il Milan e il Monza di Berlusconi e Galliani, vinto con un poker rossonero che porta le firme di Daniel Maldini, Kalulu e Colombo (56 anni in 3). "Maldini jr in gol: ed è già DueMilan", è il titolo che vi dedica La Gazzetta dello Sport in prima pagina: i rossoneri nati nel nuovo millenio si sono messi in vetrina.

Riapertura stadi. In prima pagina su La Gazzetta dello Sport trova spazio anche la questione legata alla riapertura degli stadi, bocciata in toto sia dal premier Giuseppe Conte che dalla gran parte dei membri del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). "Stadi con il pubblico, Conte dice 'no'. Spiraglio in ottobre?", si legge in taglio basso sulla Rosea